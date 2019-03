Rasenpflege – auch im Urlaub

Prinzipiell empfiehlt der Gartenexperte bei der Rasenbewässerung folgenden Rhythmus: „Es reicht, alle drei bis vier Tage ausgiebig zu wässern – das ist besser als jeden Tag halbherzig. Am besten abends, nur bei Schneckenproblemen am Morgen.“ Um herauszufinden, wie lange man bewässern muss, könne man einen Trick anwenden: „Der Rasensprenger sollte laufen, bis ein in den Sprühstrahl gestelltes 0,2-Liter-Glas zur Hälfte gefüllt ist.“ So sei gewährleistet, dass das Wasser bis an die rund fünf Zentimeter tief liegenden Wurzelspitzen gelange: „Wird vorher das Wasser abgestellt, profitieren vor allem die flach wurzelnden Unkräuter.“