Rauchprävention bei Jugendlichen

Die Thoraxklinik Heidelberg bietet Schülerinnen und Schülern seit 2000 die Möglichkeit, an einer Veranstaltung zur Raucherprävention teilzunehmen. Ziel der Veranstaltungen ist es, Kindern und Jugendlichen die Risiken und Folgen des Rauchens aufzuzeigen und sie dazu zu bewegen, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen.



Das speziell entwickelte Programm gliedert sich in verschiedene Themenschwerpunkte. Allgemeine Risiken des Tabakrauchens werden aufgezeigt. Eine Live-Endoskopie, die auf einen großen Bildschirm übertragen wird, gibt den jungen Menschen einen ernüchternden Einblick in die Realität. Eine Diskussion mit betroffenen Patienten rundet die Veranstaltung ab.



Jährlich besuchen rund 10.000 Schülerinnen und Schüler die Veranstaltungen in der Thoraxklinik Heidelberg und lernen dabei eins: Nicht Raucher sind hip, sondern Nichtraucher!