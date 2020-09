Würzige Rauch-Rippchen

In dieser Zeit den Salat zubereiten: Das weiche Innere der Zwiebeln zusammen mit Kürbiskernöl, süßem Senf und Gewürzen in einen Mixbecher geben. Den Tortenguss in wenig Apfelsaft erwärmen und zugeben. Nun mit dem Pürierstab aufmixen. Es entsteht ein sahniges Dressing – aber ohne Milchprodukte! Die noch heißen Kartoffeln pellen und in dicke Scheiben schneiden. Mit dem Dressing übergießen. In Spalten geschnittene Äpfel, Sauerkraut und Schnittlauch zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und gut durchmischen. Der Salat kann sowohl abgekühlt als auch lauwarm serviert werden. Die Rippchen nochmal mit etwas Honig abglänzen und mit dem Salat servieren.