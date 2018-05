Raus aus den Schulden

Sind die Schulden aber so hoch, dass eine Tilgung aussichtslos erscheint, ist die Privat- beziehungsweise Verbraucherinsolvenz eine Option. Kühn: „Das ist die letzte Möglichkeit, wenn die Einigung außergerichtlich nicht funktioniert. Sie dient der gleichmäßigen Befriedigung der Gläubiger in einem befristeten Zeitrahmen.“ Nach Ablauf dieser üblicherweise sechsjährigen Wohlverhaltensperiode, in der der Schuldner seinen Gläubigern so viel zurückgezahlt hat, wie es eben geht, werden ihm die restlichen Schulden erlassen. Deren Höhe spielt dabei keine Rolle.