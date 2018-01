Man muss unterscheiden zwischen fotografieren und veröffentlichen. „Beim Veröffentlichen wäre ich vorsichtig. Durch die Aufnahme kann es zu Missverständnissen und falschen Verdächtigungen kommen. Zudem gilt das Recht am eigenen Bild grundsätzlich auch für den Täter“, so Terhaag. Entscheidend ist, wo man die Bilder hochlädt. Bei Facebook & Co. beispielsweise darf man sich nicht zur Kripo machen. „Anders ist der Sachverhalt, wenn ich meine Aufnahmen bei extra eingerichteten Portalen der Polizei hochlade. Der Unterschied ist, dass dann die Polizei entscheidet, was veröffentlicht wird oder nicht“, erläutert der Anwalt.