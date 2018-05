Rechte und Pflichten auf der Piste

Eine private Haftpflichtversicherung sollte man in jedem Fall haben. Sie übernimmt die Kosten, wenn der Versicherte einer anderen Person Schaden auf der Piste zufügt. Wird ein anderer Ski- oder Snowboardfahrer verletzt, können Ansprüche schnell in die zig Tausende Euro gehen. Wichtig ist auch eine private Unfallversicherung. Bei dauernder Invalidität tritt die Versicherung ein. Die Höhe der Summe orientiert sich dabei am Grad der Invalidität. Ebenso übernimmt die Versicherung auch die Bergungskosten am Berg (Hubschrauber).