Wie regional sind regionale Produkte wirklich?

Doch oftmals hat die tatsächliche Herkunft nur wenig mit Regionalität zu tun. Champignons, die in Irland gezüchtet und in Deutschland geerntet werden, Erdbeeren, die an Pflanzen wachsen, die aus den Niederlanden importiert werden, weiterverarbeitete Zwiebeln aus China in einem Frischkäseprodukt mit Milch aus Deutschland – all diese Produkte dürfen rein rechtlich gesehen als regionale Produkte verkauft werden.