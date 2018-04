Reis Trauttmansdorff mit Erdbeeren

Milch aufkochen, den Reis, ausgeschabte Vanilleschote, Zitronen- und Orangen-Schale und Zitronen- und Orangengranulat zugeben. Alles köcheln lassen. Ingredienzien herausnehmen und abkühlen lassen. Dann Zucker unterrühren, geschlagene Sahne unterheben. Die Gelantine kalt einweichen, dann gut ausgedrückt in einem Schälchen am Herdrand zerlaufen lassen und unterziehen. Erdbeeren säubern, würfeln und unterarbeiten. Die Masse in Thermoteetassen abfüllen.



Bis zu einem Häubchen Eiweiß mit Zucker steif schlagen. Das Vanillemark zugeben und alles in einen Spritzsack mit Lochtülle füllen. Schöne Spitzhäubchen auf das Dessert spritzen. Diese mit einer Gaspistole abflämmen und mit Minzekrönchen garnieren.