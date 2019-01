Reiseempfehlungen für den Sommer

In Portugal lockt vor allem die Westalgarve. Während Millionen Touristen in den Süden stürmen, sind die Steilküsten hier noch ursprünglich und wenig besucht – und ein Paradies für geübte Surfer. Das Klima ist rauer, die Wellen höher. Wer eher warmes Wasser und ein angenehmes subtropisches Klima mag, findet es im Süden der Algarve. Mehr als fünf Millionen Urlauber strömen jedes Jahr an Portugals Sonnenküste. Zwischen Lagos und Faro herrscht von Juni bis September Hochbetrieb. Im Hinterland, in den Bergen der Serra Monchique, bestimmt noch die Landwirtschaft das Leben der Menschen. Von Juni bis August sind hier die Korkschäler, die Tiradores, zu Gange. Es ist eine richtige Kunst, die Korkeichen zu ernten. Der Kork wird für Korken und als Dämmstoff oder Bodenbelag genutzt. Für viele ist die schönste Stadt der Region Tavira, das Venedig der Algarve. Hier geht es noch beschaulich zu, trotz der Touristen. An der Algarve findet man also beides: Rummel und Ruhe.