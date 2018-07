Reisen mit Handicap

„Wer per Flugzeug reist, erhält Unterstützung aufgrund der EU-Verordnung Nr. 1107/2006, die für alle Flüge ab einem Flughafen der EU und für Flüge von einem Drittstaat (zum Beispiel USA) in die EU mit einer EU-Airline gilt. Ebenso werden Flughäfen in der EU in die Pflicht genommen und müssen kostenlose Hilfe anbieten. Die Mitnahme eines mobilitätseingeschränkten Passagiers darf nur verweigert werden, wenn sicherheitsrelevante Gründe vorliegen“, so der Rechtsanwalt.