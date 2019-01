Ärger bei Kreuzfahrten

Auch an Bord kann sich Enttäuschung breit machen, zum Beispiel wenn man nicht die gebuchte Kabine bekommt. In diesem Fall muss man unbedingt direkt vor Ort bei der Reiseleitung reklamieren. Ist keine Reiseleitung an Bord, rufen Sie die in den Unterlagen genannte Hotline-Nummer an und teilen Sie dort die Mängel mit. Das Servicepersonal zu informieren, reicht nicht aus. Der Reiseveranstalter muss die Chance haben, die Missstände zu beheben. Erst wenn dies nicht geschieht, kann man den Preis mindern – oder bei gravierenden Mängeln sogar den Reisevertrag kündigen.