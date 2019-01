Gut geschützt auf Reisen

Noch am Abreisetag können sich Kurzentschlossene zum Beispiel am Flughafen impfen lassen. Falls erforderlich wird eine Auffrischung der Standardimpfungen und gegebenenfalls eine Impfung gegen Hepatitis A, Typhus und Meningokokken-Meningitis empfohlen.



Impfungen für Auslandsreisen sind freiwillig. Allerdings verlangen einzelne Staaten bei der Einreise eventuell eine Gelbfieber-Impfbescheinigung. Falls diese nicht vorliegt, kann man nicht einreisen oder muss sich an der Grenze nachimpfen lassen, was nicht zu empfehlen ist.