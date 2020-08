Reissalat von Stefania Lettini

Den Reis im Wasser bissfest garen, abgießen und in einer großen Schüssel kalt werden lassen. Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Das Innere der Tomaten entfernen und in kleine Würfel schneiden. Getrocknete Tomaten in kleine Würfel schneiden. Von einer Zitrone Zesten ziehen und die Zitrone pressen. Saft zur Seite stellen.



Thunfisch öffnen und abtropfen lassen. Oliven öffnen und abtropfen lassen. Gesalzene Kapern sorgfältig abwaschen und abtropfen lassen. Pecorino in kleine Würfel schneiden. Vier gekochte Eier in kleine Würfel schneiden, das fünfte Ei als Dekoration vierteln und zur Seite stellen. Das Basilikum waschen und klein schneiden



Erkalteten Reis mit Olivenöl verrühren. Nun die Zutaten nach und nach dazugeben und verrühren. Zitronensaft unterheben, gegebenenfalls noch etwas Olivenöl dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit je einem geviertelten Ei auf einem Teller anrichten und servieren.