Reisteighalbmonde mit Sprossen-Gemüsefüllung

Rote Paprika, Zuckerschoten, geschälte Karotten, geschälte rote Zwiebel und Frühlingszwiebeln in feine Streifen schneiden. Alles gut vermengen und frischen Ingwer (fein gewürfelt), süß-saure Chilisauce und Sambal Oelek zugeben. Wieder gut vermengen. Danach gemischte Sprossen (Rettich-, Mungo- und Alfalfasprossen) mit unterarbeiten und salzen.



Reisteigplatten circa drei bis vier Minuten in kaltes Wasser legen. Ein Küchentuch auf eine Arbeitsfläche legen, zwei Platten aufeinander legen, mit Gemüsestreifen-Salat anhäufeln, mit dem Tuch überlappen und gut andrücken. In heißem Erdnussöl beidseitig kross ausbacken und im vorgeheizten Backofen warm stellen.



Mango-Chutney mit Limettensaft, gehacktem Ingwer, Erdnussöl, weißem Balsamico und klein geschnittenem Koriander gut vermengen. Pflücksalat als schönes Bukett in tiefen Tellern anrichten und mit Mango-Marinade überziehen. Gemüsehalbmonde halbieren und mit anrichten.