Jeder kann in der Regel viel tun, um die Beschwerden eines Reizdarms abzumildern. Eventuell kann auch eine Ernährungsberatung sinnvoll sein. Es gibt Nahrungsmittel, die Probiotika enthalten und über “gute Bakterien“ helfen, die Darmflora aufzubauen. Außerdem wichtig ist eine fettarme, vitaminreiche und vollwertige, ausgeglichene Ernährung. Betroffene sollten blähende Kost und scharfe Speisen meiden. Mahlzeiten sollten in Ruhe zu regelmäßigen Zeiten eingenommen werden. Wichtig ist, darauf zu achten, eine mögliche Mangelernährung nicht entstehen zu lassen oder (zum Beispiel bei veganer Kost) wenn nötig, sinnvoll auszugleichen. Das ist für Menschen mit einem empfindlichen Darm besonders wichtig. Schwer verdauliche Lebensmittel (wie Rohkost) können schonend zubereitet werden (zum Beispiel gedünstet) nahezu ohne, dass deren wichtige Inhaltsstoffe verloren gehen. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. Alkohol in größeren Mengen und Nikotin sollten möglichst gemieden werden. Sport und körperliche Bewegung regen auch die Darmtätigkeit positiv an. Zusätzlich spielt eine ausgeglichene Lebensweise mit ausreichend Schlaf eine wichtige Rolle für die Darmgesundheit. Entspannungstechniken können unterstützende Maßnahmen sein.