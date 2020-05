Viele Schwangere leiden an Restless Legs – etwa jede Vierte. Im Augenblick nimmt man an, dass die Schwangerschaft aus zwei Gründen ein Faktor ist: Einerseits, weil in der Schwangerschaft ein Eisenmangel besteht, weil viel Eisen an das Kind übergeht. Andererseits gibt es eine hormonelle Umstellung. Möglicherweise tragen die hohen Konzentrationen von Östrogenen dazu bei, dass mehr Restless Legs- Symptome auftreten. Letztendlich ist aber nicht geklärt, was hier das Entscheidende ist.



Bei den meisten Patienten ist es so, dass es nach der Schwangerschaft zu einer deutlichen Verbesserung kommt. Oft hören die Beschwerden ganz auf. Es kann für Jahre zu einer Beschwerdefreiheit von Restless Legs kommen. Studien zeigen allerdings, dass diejenigen, die mit 50 oder 60 Restless Legs- Symptome bekommen, diese häufig schon in der Schwangerschaft hatten. Das heißt, dass die Schwangerschaft schon der Indikator dafür ist, dass vielleicht im späteren Leben mal Restless Legs- Symptome auftreten.