Reuben-Sandwich

Für das Dressing alle Zutaten kombinieren, das Schnittlauch fein geschnitten zugeben. Gut abschmecken mit Salz und Pfeffer.



Das Sauerkraut mit einem Teil des Dressings marinieren. Die Brotscheiben mit dem übrigen Dressing großzügig bestreichen und mit Sauerkraut, Käse und Pastrami belegen – wie üppig man den Belag macht, ist letztlich eine Frage des Geschmacks.



Nun entweder in einem Klappgrill rösten – oder in eine trockene Grillpfanne legen und eine zweite Pfanne zum Beschweren oben draufstellen. Nach kurzer Zeit wenden, sodass auf beiden Seiten ein Grillmuster entsteht – und die Zutaten im Inneren leicht erwärmt werden.



Wer mag kann zuletzt noch jedes Sandwich in eine Brottüte schieben, sie verschließen und das Sandwich halbieren – so kann beim Reinbeißen nichts mehr rausfallen.