Lachsforelle mit Ingwer und Kurkuma in Kokos

Forellenfilets in Stücke schneiden. Mit Zitronensaft und Olivenöl beträufeln und mit grob geschnittenem Dill bestreuen. Zwiebeln glasig angehen lassen, Reis und Quinoa zugeben und mit andünsten. Mit Gemüsebrühe auffüllen, aufkochen und köcheln lassen, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist.



Lachsforellenstücke in wenig heißem Olivenöl blond anbraten. Rote Paprika entkernen, säubern, in Blättchen schneiden und in heißem Olivenöl leicht angehen lassen. Ingwer, Kurkumablättchen und in Röllchen geschnittene Frühlingszwiebeln zufügen. Mit anschwenken, mit Kokosmilch angießen, aufkochen und köcheln lassen. Mit Sahne verfeinern und mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen. Angebratene Fischstücke in die Sauce einlegen und durchziehen lassen.



Reis in Kaffeetasse füllen, andrücken und auf flachen Teller stürzen. Fisch mit Sauce rundum mit anrichten.