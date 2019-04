Pasta-Frolla-Tarte

Alles auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche nochmal kurz verkneten, sodass ein Teig entsteht. Den Teig in zwei Hälften teilen und separat in Frischhaltefolie wickeln. Für die Tarte wird nur eine Hälfte benötigt. Sie sollte mindestens zwei Stunden, maximal aber drei Tage im Kühlschrank kaltgestellt werden. Die andere Hälfte kann im Gefrierfach bis zu drei Monate aufbewahrt werden.



Den Backofen auf 180 Grad (Umluft oder Unterhitze) vorheizen. Die Teighälfte zwischen zwei Backpapierzuschnitten mit wenig Mehl ausrollen, anschließend in der Backform verteilen und leicht andrücken. Am Rand darf ein wenig Teig überstehen. Die fertig ausgekleidete Form sollte dann noch für 15 Minuten in den Kühlschrank.



Bevor der Teig in den Backofen kommt, muss er zum Blindbacken mehrmals mit einer Gabel eingestochen und mit Backpapier und Hülsenfrüchten beschwert werden. Dann zehn Minuten blindbacken und die Form aus dem Ofen nehmen. Die Temperatur auf 175 Grad reduzieren.