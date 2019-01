Röschenkohlgratin mit Basilikumtomaten

Blumenkohl und Brokkoli zu kleinen Röschen vorbereiten. Rosenkohl äußere Blättchen entfernen, dann halbieren. Wirsing vom Strunk befreien, Blätter entrispen. Blumenkohl- und Brokkoliröschen zusammen mit dem Rosenkohl in wenig Flüssigkeit zugedeckt bissfest dünsten, dabei die Blätter vom Wirsing obenauf aufgelegt mit garen. Die Wirsingblätter kurz abschrecken, in breitere Streifen schneiden und in eine Auflaufform geben. Alle Röschen darüber verteilen.