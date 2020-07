Es ist Kirschenzeit!

Eine Schalotte fein würfeln und zusammen mit einigen entsteinten Kirschen in Obstessig weichkochen. In einen Mixbecher umfüllen und mit Walnussöl, Salz, Pfeffer, Zucker und Senf pürieren. In dem Dressing die restlichen, vorher entsteinten Kirschen marinieren und die Hälfte in einen Behälter mit luftdichtem Deckel geben. Den Romadur in fingerdicke Scheiben schneiden und dekorativ auf dieser ersten Lage verteilen. Dann die andere Hälfte der marinierten Kirschen darüber geben. Kreuzkümmel trocken in einer Pfanne rösten und über allem verteilen (Menge nach Geschmack).