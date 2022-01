Für die vegetarische Füllung die Tomaten dem Öl entnehmen und möglichst fein würfeln. Auch den Mozzarella fein würfeln und mit den Tomaten vermischen. Mit Salz, Pfeffer und Balsamico-Essig verfeinern und bereitstellen.



Die Eier in einem tiefen Teller verquirlen und mit Parmesan vermischen. Das Paniermehl in einen weiteren Teller geben. Eine Portion der Reismasse auf die flache, leicht angefeuchtete Hand geben. In die Mitte dieses Fladens einen kleinen Teil einer Füllung geben und den Reis um diese Füllung herum zu Bällchen formen. Diese Bällchen dann erst in die Ei-Parmesan-Mischung geben und dann im Paniermehl wälzen. Für eine besonders dicke und knusprige Panade den Vorgang wiederholen. In einem Topf oder einer Fritteuse ausreichend Öl erhitzen und die Arancini im tiefen Fett goldbraun und knusprig frittieren, anschließend auf Küchenpapier entfetten. Dazu schmeckt ein frischer Salat oder verschiedene Antipasti.



Hinweis: Das Rezept ist so ausgelegt, dass mit den angegebenen Zutaten sowohl die fleischhaltige als auch die vegetarische Füllung verarbeitet werden kann. Möchte man nur eine Variante zubereiten, einfach die entsprechenden Zutaten der Füllung verdoppeln.