Zubereitung (circa 30 Minuten)

Rote Rüben in Scheiben zerteilen. Romanasalatknospen waschen, in Streifen schneiden. Hokkaidokürbis mit Schale ganz dünn schneiden, am besten mit der Maschine, danach in feine Streifen (Hokkaidostroh) schneiden. Alle Zutaten der Marinade miteinander verrühren.