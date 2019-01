Rhabarberkompott mit Ingwer-Orangen-Blaumohnplätzchen

Vom Rhabarber die Fäden abziehen und in schräge Stücke zerteilen. In Traubensaft mit Himbeersirup, Zimtstange, aufgeschlitzter Vanilleschote, Orangen- und Zitronenschale aufkochen und auf den Punkt ziehen lassen. Danach Ingredienzien entfernen.



Milch mit Mohnback aufkochen und glattrühren. Orangenmarmelade und Orangenabrieb zugeben und gut verrühren. Hartweizengrieß einrühren, bis die Masse andickt und daraus Plätzchen formen. In zerlaufener Butter beidseitig goldgelb ausbraten. Rhabarberkompott auf flachen Tellern anrichten, Blaumohnplätzchen dazu setzen und obenauf mit eingelegtem Ingwer und Minzekrönchen garnieren.