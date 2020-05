Rhabarber-Chutney

Den Rhabarber waschen, putzen und in daumendicke Stücke schneiden. Mit Salz und Zucker bestreuen und „schwitzen lassen“. Zucker hell karamellisieren und mit Himbeeressig ablöschen. Rote Zwiebeln und Paprika grob würfeln und zugeben. Chili fein schneiden, Ingwer reiben und ebenfalls zugeben. Dann den grünen Pfeffer mit der Flüssigkeit nach Gefühl hinzugeben und im geschlossenen Topf schmoren lassen. Anschließend den Rhabarber mit Flüssigkeit in den Topf geben und so lange zugedeckt kochen lassen, bis eine marmeladenähnliche Konsistenz entsteht oder durchkochen lassen, bis der Rhabarber die gewünschte Bissfestigkeit hat. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Zucker. Dann frischen Estragon zupfen, hacken und zugeben.



Den Tofu aufschneiden. Knoblauchzehen und Chili in kleine Viertel schneiden. Diese in die Tofu-Stücke pieksen. Den Tofu auf der Schnittseite mit etwas Öl anbraten und leicht würzen. Den Tofu nochmals aufschneiden und auf einem Bett aus Chutney anrichten. Das Chutney schmeckt warm oder kalt, der Tofu sollte aber warm serviert werden.