Rhabarber-Mandel-Schnitten

Den Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. Eine quadratische Backform (23 x 23 cm) leicht ausbuttern.



Das Mehl mit dem Zucker und Salz vermengen. Mit den Fingerspitzen die Butter relativ fein einarbeiten. Den Teig gleichmäßig in die Form drücken und 15 Minuten goldgelb backen. Aus dem Ofen nehmen und kurz abkühlen lassen. Währenddessen den Rhabarber waschen und in vier Zentimeter große Stücke schneiden und zur Seite legen.



Für die Füllung mit der Küchenmaschine oder Handmixer Butter und Zucker cremig schlagen. Das Ei dazugeben und gut verschlagen. Die Mandeln, eine Prise Salz, die Orangenschale, die Milch oder die Sahne untermischen. Behutsam das Mehl unterrühren und auf den vorgebackenen Teigboden verteilen. Die Rhabarber-Stücke eng aneinander in einem schönen Muster darauf anordnen und mit einem Teelöffel Zucker bestreuen.



Circa 45 Minuten backen. Nach 20 Minuten nachsehen. Sollten die Schnittchen zu viel Farbe angenommen haben, für die restliche Backzeit mit Backpapier bedecken. Die Schnittchen sind fertig, wenn sie goldbraun sind. Abkühlen lassen und in Stücke schneiden.