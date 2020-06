Feines aus Rhabarber

Verbraucher | Volle Kanne - Download Rhabarber-Rezepte

Zutaten

gut 1 kg Rhabarber, gewaschen, evtl. abgezogen

50 g Zucker

50 g unbehandeltes Salz

350 ml Branntweinessig

200 ml Wasser

1 nussgroßes Stück Ingwer, in Scheiben

1 Lorbeerblatt

1 Chilischote in Ringe geschnitten

5 Pimentkörner

1 TL Senfsaat



Zubereitung

Den Rhabarber in möglichst gleichmäßige Stücke schneiden, je nach Glasform eher dickere Scheiben oder Stangen. Recht eng in das Glas schichten.