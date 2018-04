Rhabarber-Rührkuchen

Die Hälfte des Teiges in die Backform geben. Dann die Rhabarber-Streusel-Mischung gleichmäßig darauf verteilen, gefolgt vom restlichen Teig. Anschließend die restlichen Streusel auf dem Kuchen verteilen.

Den Kuchen etwa 45 Minuten backen. Nach 30 Minuten die Farbe kontrollieren und gegebenenfalls ein Stück Backpapier über den Kuchen legen.

Mit einem Zahnstocher in der Mitte des Kuchens den Gartest machen. Wenn kein Teig am Zahnstocher hängen bleibt, ist der Kuchen fertig.

Den Kuchen zehn Minuten lang in der Backform auskühlen lassen, dann auf ein Kuchengitter legen und dort abkühlen lassen.