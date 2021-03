Rhabarberkompott mit gebrannten Blaumohn-Ricotta-Ecken

Eine kleine rechteckige Form mit Klarsichtfolie auslegen. Milch zum Kochen bringen, Mohnbackmischung mit einrühren, Vanillemark zufügen und Kokosblütenzucker zugeben. Grieß einrühren, einmal aufkochen und kurz quellen lassen. Anschließend den Ricotta mit einrühren, in vorbereitete Form abfüllen, glattstreichen, etwas stauchen und kaltstellen.



Vom Rhabarber die Fäden ziehen und in Stücke schneiden. Danach in Kirschsaft mit Cranberrysirup, braunem Zucker, Zimtstange, ausgeschabter Vanilleschote, Sternanis, Orangen- und Zitronenschalenstücke kurz aufkochen und auf den Biss ziehen lassen. Kartoffelstärke mit kaltem Wasser anrühren, Kompott damit andicken und die Ingredienzien entfernen.



Mohngrieß aus der Folie stürzen und in Würfel schneiden. Anschließend mit Rohrzucker bestreuen und mit dem Gasbrenner abflämmen. Kompott in tiefem Teller anrichten, Ricotta-Würfel daraufsetzen, mit Orangenzesten bestreuen und mit Minze-Krönchen garnieren.