Rheumatoide Arthritis

Schmerzende Fingergelenke sind ein häufiges Symptom. Quelle: imago / Science Photo Library

Die Bezeichnung „Arthritis“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie „Gelenkentzündungen.“ Bezeichnenderweise treten bei der rheumatoiden Arthritis die Entzündungen vor allem in den Gelenken auf. Seltener sind andere Organe, wie Tränen- oder Speicheldrüsen, Lunge, Herz, Blutgefäße und Augen beteiligt. Häufig sind die Grund- und Mittelgelenke der Finger und Zehen betroffen. Darüber hinaus finden sich die Entzündungen aber auch in den Hand-, Knie, Schulter, Hüft- oder Fußgelenken sowie in der oberen Halswirbelsäule.



Erste Anzeichen sind meist plötzliche Schmerzen, Schwellungen sowie die „Morgensteife“, bei der die Betroffenen über eine Unbeweglichkeit nach dem Aufstehen klagen. Typisch ist ein Verlauf in Schüben. Bei einer ungebremsten Entzündung setzen Gelenkverformungen sowie irreversible Zerstörungsprozesse der Gelenke ein, die mit gravierenden Fehlstellungen und Funktionseinschränkungen im Alltag einhergehen. In schweren Fällen drohen Behinderung und Invalidität. Bei etwa 30 Prozent der Betroffenen sind zudem kleine Veränderungen des Bindegewebes, sogenannte Rheumaknoten, zu beobachten. Diese kleinen harten Knötchen entstehehn durch die Abwehrreaktion des Immunsystems.