Richtig wählen

Wenn man auf die Stimmzettel schaut, dann sieht die Spalte mit den Zweitstimmen in jedem Bundesland anders aus. Da steht bei der SPD nicht Martin Schulz oder bei der CDU Angela Merkel an der Spitze. Das liegt daran, dass es in jedem Bundesland Landeslisten der Parteien gibt – auf dem Stimmzettel stehen die ersten Namen der Landesliste. Angela Merkel würde man also nur auf der Landesliste ihres CDU-Verbandes von Mecklenburg-Vorpommern finden.