Luftig-süße Ricottacreme

Ricotta (italienisch „ri-cottare“ für „wiedergekocht“) wird aus der Molke hergestellt. Die Milch wird für die Käseherstellung ein Mal erhitzt. Für die Herstellung der Ricotta wird sie ein zweites Mal auf circa 90 Grad erhitzt. Das in der Molke enthaltene Albumin gerinnt bei Hitze in Verbindung beigefügter Säure (meist Zitronensäure). Milchfett, Mineralien und Vitamine werden dabei mit eingeschlossen. Die festen Bestandteile steigen an die Oberfläche. Dann werden sie in Siebkörbe abgeschöpft. Nach circa drei bis vier Stunden ist der Ricotta zum Verzehr fertig. Klassisch ist Ricotta aus Kuhmilch, aber auch für Freunde der intensiveren Noten auch aus Büffel- oder Schafsmilch erhältlich.