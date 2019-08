RZA - Erkrankung der Blutgefäße

Die Entzündungsprozesse treten als Folge einer autoimmunologischen Reaktion auf. Hierbei greifen körpereigene Zellen die Gefäßwände an. Patienten mit einer RZA leiden an extremen Schmerzen, die besonders häufig als Kopfschmerzen, Schmerzen beim Schlucken sowie als Schmerzen in der Kaumuskulatur auftreten.



Die RZA ist zwar die häufigste Gefäßerkrankung bei Patienten jenseits des 50. Lebensjahres, aber in Deutschland mit einer Häufigkeit von 24 bis 30 Fällen auf 100.000 Einwohner pro Jahr jedoch insgesamt eine relativ seltene und deswegen weitestgehend unbekannte Erkrankung. Frauen sind von der RZA etwa dreimal häufiger betroffen als Männer. Eine RZA kann sehr gefährlich werden, da sie zum Verschluss der betroffenen Arterien führen und damit Schlaganfälle auslösen kann. Sind die Schläfenarterie und die damit verbundene Augenarterie betroffen, kann die RZA auch zu Sehstörungen, im schlimmsten Fall sogar zu einer Erblindung eines oder beider Augen führen.