Rindergeschnetzeltes mit Chicorée und Zucchini

Rinderhüfte in Streifen schneiden und in etwas Öl, gemahlenem Kardamom, Kreuzkümmel, Curry und Chiliflocken marinieren. Abgedeckt im Kühlschrank einziehen lassen.



Champignons mit Pinsel säubern und in Scheiben zerteilen. Paprika entkernen, säubern und in Streifen schneiden. Zucchini mit Küchenkrepp abreiben und in Halbmonde schneiden. Vom Chicorée den Strunk entfernen. Nudeln in sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen, kalt ablaufen und abtropfen lassen.



Fleisch mit Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl flott anbraten. Champignonscheiben und Paprikastreifen zugeben und mit angehen lassen. Zucchini zufügen, mit Kalbsfond aufgießen und mit Sahne verfeinern. Chicorée in Streifen geschnitten zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, zur Seite stellen und gar ziehen lassen.



Ingwer fein würfeln und in heißem Olivenöl angehen lassen. Nudeln zugeben, mit anschwenken und mit Salz und Pfeffer würzen. Auf Teller auf einer Seite anhäufeln, daneben das Geschnetzelte mit anrichten.