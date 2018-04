Rinderroulade mit Gemüse-Senffüllung

Drei Scheiben dünne Schnitzel von der Rinderoberschale überlappend auflegen, mit Salz und Pfeffer würzen und Speckscheiben quer aneinander auflegen. Karottenwürfel, Zwiebelwürfel und Essiggurkenwürfel mit Senf gut vermengen, Masse darauf geben und bis zum Rand gut verstreichen. Straff quer einrollen, mit Bindfaden vier bis fünf Mal zubinden, in großer Schmorpfanne rundum in heißem Öl anbraten und herausnehmen.



In selber Pfanne in Würfel geschnittenes Suppengrün anrösten, Tomatenmark zufügen, mit Maismehl stäuben, gut anrösten und mit rotem Traubensaft ablöschen. Mit Kalbsfond auffüllen und aufkochen lassen. Rosmarinzweige, Thymian, Lavendel, gedrückte Wacholderbeeren und Pfefferkörner zufügen und im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad circa 90 Minuten schmoren lassen. Herausnehmen, Bindfaden entfernen und in Scheiben schneiden. Auf Tellern mit Beilagenvorschlag anrichten. Sauce abseihen, Roulade damit überziehen und mit Thymian garnieren.