Rinderschmorsteaks in Meerrettichsauce

Frisch geriebenen Meerrettich in heißem Öl kurz angehen lassen, braunen Zucker zugeben, unterrühren, leicht karamellisieren lassen. Mit Kalbsfond auffüllen und aufkochen lassen. Kleine Hüftsteaks mit Salz und Pfeffer würzen, in heißem Olivenöl beidseitig kurz anbraten. In die Sauce legen, Lorbeerblätter zugeben und rund eine halbe Stunde schmoren lassen.