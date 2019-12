Rindfleisch-Gemüseragout mit Spitzkohl

Von den blanchierten Spitzkohlblättern den Strunk ausschneiden, anschließend in Rauten schneiden, in erhitzter Gemüsebrühe warm halten.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Rinderhackfleisch zufügen und anrösten. Fein gehackten Knoblauch zufügen, Würfel von bunten Paprika, Karotten, Sellerie, Kartoffeln zugeben und kurz anschwenken. Tomatenmark einrühren, mit Maismehl stäuben, untermengen, mit Kalbsfond auffüllen, aufkochen, köcheln lassen, geröstete und gehackte Kürbis- und Pinienkerne zugeben. Mit Kreuzkümmel, Kardamom, Chiliflocken, Salz und Pfeffer würzen.