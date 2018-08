Eine Rippenfellentzündung (auch BrustfelIentzündung oder Pleuritis) ist oft eine sehr schmerzhafte Erfahrung und eine Erkrankung, die in der Regel in Verbindung mit anderen Krankheiten auftritt. So zum Beispiel in Kombination mit bakteriellen Entzündungen der Lunge oder der Atemwege, wie zum Beispiel einer Lungenentzündung; seltener in Verbindung mit viralen Entzündungen. Tuberkulose oder Geschwülste wie sie bei Lungenkrebs auftreten sind weitere mögliche Erkrankungen, die oft in Verbindung mit einer Pleuritis auftreten.