Blätter der Kohlrabi von der Knolle abtrennen. Die jungen Triebe aufheben. Größere Kohlrabi-Blätter auf ein Backblech legen und mit Zwiebelpulver und Salz bestreuen. Bei 160 Grad Celsius im Backofen für etwa fünf Minuten trocknen, bis knusprige Chips entstehen.



Kohlrabi schälen. Einen Kohlrabi mit weißem Traubensaft pürieren. Zwiebel und Knoblauch fein würfeln und in etwas Butter glasig anschwitzen. Risotto-Reis hinzugeben und mit anschwitzen. Angießen mit (wichtig) heißer Gemüsebrühe, bevor auch die Kohlrabi-Traubensaft-Mischung zugegeben wird. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Fertig ist das Risotto, wenn die Konsistenz cremig ist, aber die Reiskörner noch einen „Biss“ haben – im Kern also noch nicht ganz durchgegart sind. Hier kann man den persönlichen Geschmack entscheiden lassen. Die Temperatur reduzieren und reichlich Parmesan sowie die übrige Butter unterrühren. Mit Muskatblüte verfeinern.



Zwischendurch einen Kohlrabi in feine Stifte schneiden und mit etwas Salz, Pfeffer, Balsamico und einem Spritzer Walnussöl marinieren. Die jungen Kohlrabi-Blätter fein schneiden und in das Risotto sowie den Salat geben. Den Salat auf dem Risotto anrichten und mit Kohlrabi-Chips dekorieren.