Experten vermuten, dass die Röschenflechte in der Folge einer infektiösen Erkrankung auftritt (Reaktivierung von Herpesviren). Auch andere Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Stress, genetische Ursachen und Allergien werden als mögliche Auslöser diskutiert. In etwa neunzig Prozent der Fälle tritt zunächst eine größere Hautrötung an einer Stelle am Stamm des Körpers auf, die als sogenanntes Primärmedaillon bezeichnet wird. Der äußere Rand dieser Stelle ist meist rot und schuppig. In der Mitte ist sie meist blass. Der Primärherd ist zudem meist scharf begrenzt und leicht erhaben. In der Folge einer Röschenflechte entsteht ein großflächiger Ausschlag aus kleinen ovalen Stellen, die ebenfalls gerötet und schuppig sind. Der Ausschlag entsteht vor allem am Oberkörper sowie den Vorderseiten der Arme und Beine. Der Ausschlag kann mit einem starken Juckreiz verbunden sein. Andere Begleitsymptome sind allerdings sehr selten. Bei einer Röschenflechte handelt es sich in der Regel um ein einmaliges Ereignis. Rückfälle sind sehr selten.