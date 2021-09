Rosa Kartoffelgratin

Die Kartoffeln schälen. Zwiebel fein würfeln und in Butter anschwitzen. Eine Knoblauchzehe halbieren und mit der Schnittfläche durch eine Auflaufform reiben, um eine feine Knoblauchnote hineinzubringen. Dann den Knoblauch fein würfeln und zu der Zwiebel geben. Kümmel hinzufügen. Die Kartoffeln dünn hobeln oder in dünne Scheiben schneiden und mit hineingeben sowie Muskatnuss und Rosmarinnadeln. Das Ganze anschwitzen. Hierbei entsteht ein Stärkesatz im Topf, der auch ein bisschen bräunen darf. Dann mit Gemüsebrühe und Milch ablöschen, unter Rühren aufkochen lassen. Die Stärke der Kartoffeln bindet nun die Flüssigkeit ab, sie wird dicklich. Die Rote Bete schälen. Tipp: Hierzu am besten Handschuhe tragen, da sie stark färbt. Auch die Rote Bete dünn hobeln oder in dünne Scheiben schneiden und zugeben. Geriebenen Bergkäse sowie grob gehackte Petersilie einrühren.



In die Auflaufform umfüllen und bei 200 Grad etwa 20 Minuten backen – bis obendrauf eine knusprige Kruste entstanden ist.



Übrigens: Diese knusprige und aromatische Kruste entsteht nicht, wenn man das Gratin vor dem Backen mit Käse bestreut. Wenn man Käse auf das Gratin geben möchte, dann immer erst, nachdem diese Kruste entstanden ist, dann nochmals kurz gratinieren.