Rosazea - Entzündungen auf der Haut

Rosazea wird oft mit Antibiotika in Tablettenform behandelt.

Quelle: imago

Eine Rosazea ist in der Regel für den Hautarzt mit einer Untersuchung der Gesichtshaut eindeutig zu erkennen. Gegebenenfalls werden noch mikroskopische Aufnahmen zur genaueren Eingrenzung gemacht. Eine Blutuntersuchung kann helfen, das Entzündungsgeschehen zu dokumentieren und andere Erkrankungen auszuschließen. Ursächlich ist eine Rosazea nicht heilbar. Behandelt wird sie meist zuerst äußerlich und lokal mit Salben, Cremes oder Lotionen (meist Azelainsäure oder Metronidazol als Wirkstoff), die versuchen sollen, die Entzündungen in der Haut einzudämmen. Gelingt dies nicht oder nur unzureichend, kann auch mit Tabletten behandelt werden. Hierfür stehen unterschiedliche Wirkstoffe zur Verfügung. Aktuell ist dabei meist ein Antibiotikum das Mittel der ersten Wahl, das in geringer Dosierung eingesetzt wird. Entscheidend ist hierbei die entzündungshemmende Wirkung und nicht die antibakterielle.



In schwereren Fällen einer Rosazea haben einige Betroffene gute Erfahrungen mit der Einnahme eines Präparats mit dem Wirkstoff Isotretinoin gemacht, der helfen konnte, ihre Symptome deutlich zu reduzieren. Aufgrund einiger möglicher Nebenwirkungen dieses Präparats ist es wichtig, die Dosierung so gering wie möglich zu halten und Nebenwirkungen (zum Beispiel Leberschäden), engmaschig zu kontrollieren (zum Beispiel durch Blutuntersuchungen). Schwangere dürfen das Präparat aufgrund möglicher Fehlbildungen beim Kind nicht einnehmen. Es ist eigentlich ein Akne-Präparat und noch nicht zur Behandlung der Rosazea zugelassen. Darüber müssen Patienten aufgeklärt werden.