Panna cotta mit Spätsommerfrüchten

Gesäuberte Minzblättchen mit Schmand vermengen, mit dem Mixstab fein pürieren. Gelatine in kaltem Wasser einweichen, Sahne zum Kochen bringen, braunen Zucker zufügen, Gelatine gut ausdrücken, unter die Sahne ziehen, Minzeschmand mit unterheben, kurz aufkochen lassen, abschalten.



Ausgespülte Förmchen oder Schüssel mit Masse bis zum Rand füllen, in den Kühlschrank fünf bis sechs Stunden stellen – am besten über Nacht anziehen lassen. Förmchen auf flachem Teller mittig stürzen, gesäuberte Aprikosenspalten und Himbeeren rundum dekorativ anreihen, mit passiertem Himbeerpüree überziehen. Johannisbeerrispen durch Zitronensaft ziehen, in Kristallzucker wenden, auf das Törtchen setzen und mit Minzekrönchen garnieren.