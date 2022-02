Girardi-Rostbraten

Das Roastbeef von beiden Seiten salzen und pfeffern. Einseitig in Mehl wenden und in einer Pfanne mit Butterschmalz auf der Mehlseite scharf anbraten. Dann auf einem Teller beiseitestellen.



In dem entstandenen Bratensatz den Speck auslassen und die gehackte Zwiebel bräunen. Die Champignons in Scheiben schneiden und mitbraten, dabei salzen und pfeffern. Ablöschen mit Traubensaft, dann Kapernäpfel und Senf dazugeben. Leicht mit Mehl abstäuben, bevor mit Fleischbrühe aufgefüllt wird. Mit etwas Zitronensaft verfeinern und die Sauce einige Minuten ziehen lassen.



Kurz vor dem Servieren saure Sahne einrühren, dann das Fleisch wieder einlegen. Die Roastbeef-Scheiben nur noch in der heißen Sauce erwärmen, den Gar-Grad kann man dadurch selbst bestimmen. (In traditionellen Rezepten wird der Rostbraten nochmals in der Sauce geschmort. Allerdings wird er dadurch auf jeden Fall durchgegart, was bei guter Fleischqualität nicht sein muss.) Die Petersilie fein hacken und zuletzt dazugeben.



Die Sauce zusammen mit dem Roastbeef anrichten. Dazu schmecken Röstkartoffeln und ein frischer Salat.