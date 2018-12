Rückenschnitzel

Die Rückenhaut der Minutenschnitzel etwas einschneiden, mit Knoblauchfrischkäse bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen. Dann mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in einer Mischung aus zerstoßenen Cornflakes, gerebeltem Thymian und Abrieb einer unbehandelten Zitrone wenden. In heißem Olivenöl beidseitig ausbraten, dabei mit einem Rosmarinzweig aromatisieren.



Süßkartoffelstäbchen in ein wenig heißer Brühe ziehen lassen, bis die Brühe aufgesogen ist. Noch eine Minute nachziehen lassen und mit geröstetem Sesam bestreuen. Kleine Kirschtomaten mit Zitronenscheiben in wenig Olivenöl angehen lassen. Alles mit den Schnitzeln auf flachem Teller anrichten, mit Minzekrönchen garnieren.