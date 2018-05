Sachertorte vom Konditormeister

Torte glasieren



Für die Glasur den Zucker und das Wasser in eine entsprechend große Kasserolle geben und zum Kochen bringen. Die in Stücke geschnittene oder aufgelöste Schokolade in die Zuckerlösung einrühren. Bis auf 110°C erhitzen. Mit einem nassen Pinsel die Topfwand immer wieder abwaschen, so bilden sich keine Kristalle. Die Glasur durch ein Sieb gießen und langsam abkühlen lassen. Dabei immer wieder durchrühren bis sie geschmeidig, dickflüssig und auf circa 40°C abgekühlt ist.