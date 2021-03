Sächsische Quarkkäulchen

Die Kartoffeln schälen und in leicht gesalzenem Wasser weichkochen. Kurz ausdampfen lassen, dann durch eine Kartoffelpresse drücken oder stampfen. Den Quark und die weiteren Zutaten hinzufügen und vermengen. Der Teig sollte zäh und klebrig sein, aber nicht zu feucht, bei Bedarf Mehl hinzufügen. Einen Moment quellen lassen.



Für das Kompott die Pfirsiche der Dose entnehmen, die Flüssigkeit jedoch aufheben. Den Zucker in einem Topf karamellisieren lassen, dabei den Kardamom leicht anrösten. Mit Zitronensaft und der Flüssigkeit ablöschen, etwas einreduzieren lassen.



Den Teig löffelweise in eine gefettete Pfanne geben. Von beiden Seiten goldbraun anbraten, sollte man in mehreren Durchläufen braten, können die fertigen Käulchen entfettet im Ofen bei 100 Grad warmgehalten werden.



Die Pfirsichhälften in den Topf geben und glasieren. Die Quarkkäulchen mit Zimt-Zucker bestäuben und zusammen servieren.