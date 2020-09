Kinder und ihre Internet-Idole

Man könne nicht früh genug damit anfangen, Medienkompetenz bei den Kindern aufzubauen – am besten schon bevor das Kind ein eigenes Smartphone hat, so die Empfehlung von Robin Blase. Dies solle aber nicht oberlehrerhaft geschehen. „Sich selbst für die Interessen der Kids interessieren, sich zusammen hinsetzen und deren Lieblingsvideos anschauen, nachhören, warum sie etwas ‚cool‘ finden. Oder aber sich auch mal alleine ein bisschen auf YouTube oder anderen Kanälen schlau machen, was da gerade so im Trend ist“, empfiehlt er. Dann habe man eine Ahnung davon, über welche Dinge sich die Kids gerade unterhalten, was sie gut finden. Außerdem fühlten sie sich ernst genommen, wenn man als Erwachsener selbst ein wenig Ahnung habe. „Wenn man so das Vertrauen der Kinder gewinnen kann, kommen sie auch eher, wenn es mal Probleme gibt“, so Robin Blase, der selbst auch Vater ist.