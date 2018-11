Safranravioli

Teig auf mehlierter Arbeitsfläche dünn ausrollen und Rondells ausstechen. Tomatenwürfelmischung darauf häufeln, darauf ein Wachtelei setzen und ein Blättchen von Blattpetersilie darauflegen. Außenrand mit Eistreiche einpinseln, Ravioli-Rand etwas ausziehen und außen herum andrücken. Darauf achten, dass der Teig nicht zu trocken wird, deshalb immer abdecken. In leicht sprudelndem Salzwasser knapp fünf Minuten ziehen lassen. Mit Schaumkelle herausnehmen, gut abtropfen lassen. In heißem Olivenöl leicht anbraten, in tiefem Teller anrichten und mit Kaviar garnieren.