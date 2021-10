Saiblings-Tatar auf Reibekuchen

Die Kartoffeln schälen und reiben. Mit etwas Salz in eine Schale geben und gut verkneten. Muskatnuss hinzufügen und einen Moment stehen lassen. Die Kartoffeln sondern in dieser Zeit eine stärkehaltige Flüssigkeit ab, so wird der Reibekuchenteig weniger flüssig. Die Kartoffeln anschließend gut ausdrücken und in eine andere Schale geben. Die Flüssigkeit vorsichtig abgießen, am Boden hat sich eine Stärkeschicht abgesetzt, diese mit zu den Kartoffeln geben. Auch die Zwiebeln reiben und dazugeben, ebenso wie das Ei und Haferflocken. Den Spinat fein schneiden und untermischen.



In einer großen Pfanne ausreichend Butterschmalz erhitzen, den Reibekuchenteig esslöffelweise hineingeben und goldbraun ausbacken. Dann auf Küchenpapier entfetten und bei Bedarf im Ofen bei 60 Grad warmhalten.



Das Fischfilet in sehr feine Würfel schneiden, ebenso die Schalotten. Den Apfel entkernen und auch fein gewürfelt zugeben sowie fein gehackten Dill und Kapern. Zitronenabrieb, Salz, Pfeffer sowie Olivenöl hinzufügen und gut vermischen.



Für den Meerrettichschaum die Sahne steif schlagen. Meerrettich in eine Schale geben, Zitronenabrieb und den übrigen Apfel fein gerieben hinzufügen. Gut vermischen, dann die Sahne vorsichtig unterheben.



Nun das Saiblings-Tatar mithilfe eines Garnierrings oder mit einem Löffel auf den Reibekuchen platzieren, mit Meerrettichschaum krönen und sofort servieren.